İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu! Evde dikkat çeken not...

İstanbul Sarıyer'de Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Aziz Can B., başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Polis ekiplerinin ihbar üzerine girdiği evde Aziz Can B.'nin yanında hastane tipi oksijen tüpü ve vücuduna uzanan hortumlar olduğu görüldü. Aziz Can B.'nin sevgilisi Rana Gülümser K., Aziz Can B.'nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylerken evde yapılan incelemelerde masanın üstünde ise “Kedimi besleyin, iyi bakın üşümesin” yazılı bir not bulundu.

ZİLİ ÇALDI, ANCAK KAPIYI AÇAN OLMADI

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Aziz Can B., kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile olaydan bir gün önce yaşadıkları rezidansa geldi. Çiftin burada geceyi geçirmesinin ardından Rana Gülümser K., ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti.

Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen Rana Gülümser K., Aziz Can B.'ye Beyoğlu Cihangir’e gideceğini ve kendisinin de yanına gelmesini istediğini söyledi. Ardından genç kız, Aziz Can B.'nin yanından ayrılarak yola koyuldu. Bir süre sonra Aziz Can B.'nin gelmemesi üzerine Rana K., önce onu aradı ardından da mesaj attı. Gencin yanıt vermemesi üzerine merak ederek eve geri gelen genç kadın, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı.

Evinde ölü bulunan Aziz Can B.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Genç kadın bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunarak ve site güvenliğine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Ayrıca gencin hemen yanı başında ise hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin vücudunda yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

"2 HAFTA ÖNCE İNTİHAR EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Korkunç olayın ardından polis ekipleri, ölen gencin kız arkadaşı Rana K.’yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can B.’nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini ve oksijen tüpünü gördüğünü ancak Aziz Can B.'ye ne olduğunu sorduğunda bir şey söylemediğini belirttiğini ifade etti.

EVDE DİKKAT ÇEKEN NOT

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde masanın üstünde ise “kedimi besleyin, iyi bakın üşümesin” yazılı bir not bulundu. Burada otopsisi tamamlanan genç, ailesinin yaşadığı Mersin’in Yenişehir ilçesindeki cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin cenazesinde ailesi ve yakınları feryat etti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA