HABER

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Aylin Ulu'nun eşiyle birlikte gittiği ünlü fast food zincirinde yediği hamburger hayatını kabusa çevirdi. Yediği hamburger etinin içinden kurtçuk çıkan 6 aylık hamile kadın, yaşadığı olay sonrasında ünlü markaya 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Olayın ardından düşük tehlikesi de geçiren Ulu, 'Bebeğime zarar gelecek diye çok endişe ettim. Hayatım kabusa döndü. Ekmeği bile didikleyerek yiyorum' diye konuştu.

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul Büyükçekmece'de 29 Haziran 2017'de altı aylık hamile olan Aylin Ulu, eşi Aydın Ulu ile birlikte hamburger yemek için ünlü bir fast food zincirinin restoranına gitti.

HAMBURGERİN YARISINA GELİNCE FARK ETTİ

Siparişlerini alan Ulu çifti başına geleceklerden habersiz hamburgerini yemeye başladı. 6 aylık hamile olan Aylin Ulu hamburgerinin yarısına gelmişken yiyeceğinin içinde bir şey fark etti. Yediği hamburgerin içinde hamburgerin etinin içine gömülü kurtçuğu görünce şaşkına dönen genç kadın soluğu eşinin yardımıyla lavaboda aldı. 6 aylık hamile olan Aylin Ulu uzun süre kendine gelemedi. Olayın şokunu atlatan çift Alo 174 Gıda hattını ve İl Sağlık Müdürlüğü'nü arayarak ihbarda bulundu.

KURT ÇIKTI TEPKİSİNE ‘MAİL ATTIM’ YANITI

Yaşadıkları olayı restoran yetkilisine de bildiren çiftin iddiasına göre, yetkililer durumu genel merkeze mail atarak bildirdiklerini söylediler.

HAMBURGERLE BİRLİKTE AYRILDILAR

Sözcü gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre, şube çalışanları ise kurtçuk çıkan hamburgeri almak isteyince çalışanlar ve Aylin Ulu'nun eşi Aydın Ulu arasında sözlü tartışma yaşandı. Aydın Ulu'nun restoran yetkililerinden tutanak tutmalarını isteğini ise kabul etmeyen yetkili kişi diğer müşterilerin rahatsız olmaması için restorandan çıkmalarını istedi. Talihsiz karı koca çözüm bulamayacaklarını anlayınca tek taraflı olarak tutanağı imzaladıktan sonra hamburgeri yanlarına alarak ayrıldılar.

“HİJYENİK KOŞULLARA UYGUN”

Aylin Ulu’nun Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti’ suçundan soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma ile Büyükçekmece İlçe Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ünlü hamburger şubesinde denetleme yaptı. Yapılan denetleme sonunda söz konusu şirketin asgari teknik ve hijyenik koşullara uygun olduğu ve gıda ürünlerinden alınan numunelerde yabancı madde içermediği tespit edildi. Savcılık da bu rapor doğrultusunda başlatılan soruşturmaya takipsizlik verdi.

“AVUKAT: TİKSİNTİDEN DOLAYI ÇOCUĞU DÜŞÜRME TEHLİKESİ YAŞADI”

Aylin Ulu ‘sofrada huzurum kalmadı’ diyerek avukatı Ferat Boğatekin aralığı ile Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne de 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukat Boğatekin mahkemeye sunduğu dilekçesinde “Müvekkil olayın ilk günlerinde yoğun istifra ve gıdaya karşı gelişen tiksintiden dolayı hamileliğin kritik eşinde olmasından kaynaklı çocuğunu düşürme tehlikesi yaşamıştır. Olay müvekkilimin hayatında büyük olumsuzluklar oluşturarak beslenme alışkanlıklarını değiştirmiştir. Yaşadığı bu olay üzerine günlerce mide bulantıları geçirmiş ve bunun sonucunda günlerce hiçbir şey yiyememiş ve yediklerini de iştira etmiştir. Altı aylık hamile olmasından kaynaklı olarak da alması gereken gıdayı alamamış ve bu durum ile ilgili psikolojik olarak tedavi görmektedir. Son olarak yapılan doktor tedavisinde müvekkilin protein ve vitamin alımının yetersiz olduğu görülmüş olup ilaç tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Ünlü fast food zinciri ise davanın reddini mahkemeye sundukları dilekçede talep etti. Mahkeme ise ilk duruşmada tarafların varsa tanıklarının temin edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“EKMEĞİ BİLE DİDİKLEYEREK YİYORUM”

Aylin Ulu olayın üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen hâlâ rahat bir şekilde yemek yiyemediğini belirtti. Ulu “Hamileliğimin en kritik döneminde böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Bebeğime zarar gelecek diye çok endişe ettim. Hayatım kabusa döndü. Doğumumu bile etkiledi. Stresten dolayı erken doğum riskim arttı ve çalışma hayatıma son vermek zorunda kalarak evde doğuma kadar evde istirahat etmek zorunda kaldım. Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ekmeyi bile didikleyerek yiyorum. Belki içinden bir şey çıkar diye” şeklinde konuştu.

Aydın Ulu da “Biz bir özür bekledik. Bir özür bile dilenmedi. İnsan sağlığı ile oynanması kabul edilemez.” yorumunda bulundu.


PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Okuldaki yemek artıklarıyla sahibi cezaevinde olan 15 köpeği besliyorlarOkuldaki yemek artıklarıyla sahibi cezaevinde olan 15 köpeği besliyorlar
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisiMilli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul fast food Hamburger Kürt restoran Büyükçekmece

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 13 yorum
yedigi hamburgerin icinden 6 aylik hamile kadın mi çıktı?
@ruhsuzherif yazim hatasi var orda eksik
yaa boyle millet olmaz olsun doguracagin cocugunu kendine benzetip vatana millete ne faydasi olacak para icin gtnuzu verirsiniz alacagin 30bin tl seni mutlu edecekse 60 bin tl verse kocayi bosarsin hani kurt cikmamis arastirmislar gayet hijyenik nedir bu sitem kurtlu urunler daha organik hic elma yemedinmi kurtlusundan
Eger gercekten bu kurt ciktiysa hamburgerden kadin ve kocasi sonuna kadar hakli . Cocugu dusurme riskinin yasandigina da inanirim pisikolojisi bozulmustur . Simdi sunu dusundum kendimi koydum kadinin yerineboyle bir durumda bu olayi nasil ispat edersiniz o anda ? Hemen cep telefonuna cekip kayit yaparak mi ? Mahkemeye basvursaniz mahkeme adalet saglasa zaten takipsizlik vermezdi . Kadina 30 degil 100 bin verilmeli . Boyle yerlerin denetimi icin de illa mi bir olay olmasi sart mi? Duzenli olarak boyle yerlerin denetimi yapilmali . Ulkede gida yemek sektoru icler acisi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

Bartın'daki trafik magandaları gözaltına alındı!

Bartın'daki trafik magandaları gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.