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İstanbul'da ünlü rapçilere operasyon! Heijan, Muti, BIG ve CAC gözaltına alındı

18.08.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polis, ünlü rap müzik şarkıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Rap şarkıcısı Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan, BIG lakaplı B.I. ile CAC lakaplı Ş.T.’nin organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İşte detaylar...

İstanbul'da ünlü rapçilere operasyon! Heijan, Muti, BIG ve CAC gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, Muti lakaplı Mücahit Doğan, BIG olarak bilinen S.I. ile CAC lakaplı Ş.T.’nin sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 4 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ suçuyla operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, Muti,BIG ve CAC gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

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Rap big heijan muti

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