İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy arasında metro arızası!

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.

METRO İSTANBUL: ARIZA GİDERİLDİ, SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

1 saatten uzun süren arıza İstanbullu vatandaşlara haftanın ilk iş gününde büyük sıkıntı yaşatırken, Metro İstanbul'dan az önce yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.



