İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy arasında metro arızası!

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.
Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.
1 saatten uzun süren arıza İstanbullu vatandaşlara haftanın ilk iş gününde büyük sıkıntı yaşatırken, Metro İstanbul'dan az önce yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.
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