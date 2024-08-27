İstanbul'da kadını herkesin gözü önünde öldüresiye dövdü! Maganda şiddetini yoldan geçen polis de fark etmedi

Türkiye'nin canına tak ettiren kadına şiddet görüntülerine bir yenisi eklendi. Tartıştığı kadını dövmeye başlayan kişiyi yanındaki gruptan kimse durduramadı. Kadın "Anne" diye feryat etti. Yoldan geçen polis aracı da olayı fark etmeyip yoluna devam etti. Çirkin görüntüler telefon kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

OTOMOBİLDEN İNİP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup, otomobilden indi, yakınları olduğu iddia edilen kadınla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KADIN 'ANNE' DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı.

YERE DÜŞTÜ, TELEFONLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Kadın arbede sırasında yere düştü. Bu sırada bir başka kadın, darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.

MAGANDA, KADINI YERDE SÜRÜKLEYİP DEFALARCA YUMRUKLADI

Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

NE POLİS FARK ETTİ NE SÜRÜCÜLER DURUP MÜDAHALE ETTİ

Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır