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  4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Anakin Skywalker' yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Anakin Skywalker' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Anakin Skywalker' lakaplı şüpheli polisin takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Anakin Skywalker' yakalandı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi ve çevresinde 'Anakin Skywalker' lakaplı ve yüzünde yara izi olan bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, 15 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Volkan K. olduğunu belirledi. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, salı günü şüpheliyi gözaltına alırken, Volkan K.'nın evinde yapılan aramada 1 kilo 562 gram esrar, 2 hassas terazi, bin 650 lira ve 25 dolar ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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