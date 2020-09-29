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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 07:34 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi.

Eş zamanlı bir çok ilçede gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Polis ekipleri, operasyon yaptıkları adreslerde uzun süre arama yaptı.

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Operasyon yapılan adreslerden birisi de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu. Narkotik polisi, özel harekat timlerinin eşliğinde girdikleri dairede uzun süre arama yaptı.

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(DHA)

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