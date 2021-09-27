HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

27.09.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 60 adrese ve 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen 60 adrese ve 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri bir süre arama yaptı. Bir kahvehane ile bir bahçede de polis ekiplerinin arama yaptığı görüldü.

Operasyonun bir diğer adresi ise Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi oldu. Dikmen Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de eşlik etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon sonrası çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyorDoğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor
Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!
Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdıEkipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Almanya'da ilk sonuçlar gelmeye başladı

Almanya'da ilk sonuçlar gelmeye başladı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.