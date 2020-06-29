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  4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 07:03 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar ve Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ümraniye ve Üsküdar'daki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis, operasyon düzenlediği evlerde arama yaptı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekât polisleri de destek verdi.

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan bir daire oldu. Özel harekât polislerinin eşliğinde daireye giren narkotik ekipleri adreste arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA-İHA)

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