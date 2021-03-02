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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

02.03.2021 07:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Şafak vakti yapılan baskılarda adresler didik didik arandı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken arama yapılan adreslerden birinde 1 kilo kokain, tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve telefon ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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