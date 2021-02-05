HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

05.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda toplam 39 kilo 85 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 45 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit edilen adreslere baskınlar düzenledi. Baskınlardaki aramalarda 17 kilo 310 gram bonzai, 7 kilo 984 gram marihuana, 6 kilo 562 gram esrar, 5 kilo 284 gram toz kubar, 1 kilo 234 gram metamfetamin, 913 gram eroin, 218 gram A.M. diye tabir edilen kimyasal madde, 161 gram sentetik kannabinoid, 122 gram Afyon sakızı, 60 gram kokain, 5 kilogram kimyasal madde, 13 şişe aseton maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan ilaçlar, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 12 bin 875 lira, 4 adet çeyrek altın ele geçirildi. Toplam 39 kilo 85 gram uyuşturucu madde, 5 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 3'ü haklarında uyuşturucu suçlarından arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar olmak üzere toplam 45 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Bakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklamasıBakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklaması
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Dev 'FETÖ' operasyonunda 65 şüpheli itirafçı oldu

65 şüpheli itirafçı oldu

Bakan Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı

Ankara'da Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı

Bakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklaması

Bakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklaması

Tunceli Valiliği'nden özel bakım merkezindeki ölümlerle ilgili açıklama

'Korona ölümleri' soruşturması! Valilik'ten açıklama

Türkiye'den Libya açıklaması

Türkiye'den Libya açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.