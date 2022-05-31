HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda gözaltı

31.05.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul polisi tarafından tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 36 kişiye operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü. Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

5761bd59a7f3479e47a7e3e33a066fdb

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli 2 kızın başına gelenden sonra herkes ayaklandıLiseli 2 kızın başına gelenden sonra herkes ayaklandı
Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!
Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması gündem oldu: Allahça yaşamanın formülü...

Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması gündem oldu: Allahça yaşamanın formülü...

İnsanlık dışı görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı

İnsanlık dışı görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!

Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!

Beklenen yasa teklifi TBMM'de kabul edildi!

Beklenen yasa teklifi TBMM'de kabul edildi!

Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı! Dehşete düşüren olay

Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı! Dehşete düşüren olay

İlginizi Çekebilir

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.