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  4. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda gözaltı

28.06.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelin geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Kentin birçok ilçesinde, 48 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 48 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 42 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri sabah saatlerinde Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde bir adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. (İHA)

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İstanbul
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