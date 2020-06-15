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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 07:00 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı.

Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde arama yaptı. Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekât timleri de uzun namlunu silahlarla sokak başlarında önlem aldı.

Operasyon kapsamında narkotik timleri, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan bir daireye baskın yaptı. Adreste polis uzun süre arama yaparken 1 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldü.

(DHA)

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