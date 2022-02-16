İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! Gözaltılar var

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı. İstanbul'un bir çok ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

DEMİR KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerden biri de Telsiz Mahallesi 72/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katı oldu. Özel harekat polislerinin demir kapıyı kırarak girdiği binada yapılan aramalarda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

