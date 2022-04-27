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  4. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını! Çok sayıda gözaltı

27.04.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ilçede yapılan operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, çoğunluğu Fatih ilçesinde bulunan adresler olmak üzere 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarına yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 05.30 sıralarında operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi 575. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katı oldu. Binaya giren polisler, dairede arama yaptı. Operasyon sırasında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.(DHA)

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