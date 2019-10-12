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İstanbul'da uyuşturucu satıcısı polis çıktı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de bir polis memuru, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcısı polis çıktı!

İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesinde perşembe akşamı 23.00 sıralarında Mobil Park Polisi, 4 genci şüphe üzerine durdurdu. Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı. GBT sorgularında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını ancak artık kullanmadıklarını anlattı. Ardından da isterler ise uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi. Gençler, satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.

SATICI POLİS, ARACI DA SİVİL POLİS ARACI ÇIKTI

Mobil Park Polisi de buluşma noktasını abluka altına aldı. Uyuşturucu satıcısı randevu yerine gelince operasyon başlatıldı. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şubede görevli sivil polis memuru B.D. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu satışına sivil polis aracıyla geldiği belirlenen B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüpheli polis memurunun, geldiği sivil araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN TATİL PAYLAŞIMI

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis aracıyla uyuşturucu satmak için geldiği yerde, meslektaşları tarafından gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesaplarından, sık sık Avrupa ülkelerinde yaptığı tatil fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

(DHA)

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