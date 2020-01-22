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  4. İstanbul'da uyuyakalan minibüs sürücüsü araçlara çarptı

İstanbul'da uyuyakalan minibüs sürücüsü araçlara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 08:47 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de direksiyon başında uyuduğu öne sürülen minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 02.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir yolcu minibüsünün sürücüsü, iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı.

Sürücüsünün uyuduğu araç kontrolden çıkarak, park halinde olan üç araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, seyir halinde olan minibüsün park halindeki araçlara çarparak durduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen minibüs şoförü araçtan iniyor. Kazanın yaşandığı sokakta bulunan apartman sakinlerinin ise duydukları sesler üzerine dışarı çıktıkları kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi trafik kazası

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