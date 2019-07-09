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İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 06:09 | Son Güncelleme

Fatih'te Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Olay, Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Çin Hak Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki Chen Haiyun ambulansa alındı. Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı. (DHA)

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