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İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdü: Bir anda kadının sesi kesildi

16.10.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle darp ederek öldürdü. Sesleri duyan mahalleli durumu polise haber verdi. Şüpheli gözaltına alınırken olaya ilişkin konuşan Öznur Türkan "Dışarıdan gelen seslere uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi" dedi.

İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdü: Bir anda kadının sesi kesildi

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağıl Zümrütevler Mahallesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir kişi, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle darp ederek öldürdü. Zanlı gözaltına alınırken olayla ilgili konuşan bir kişi, "Dışarıdan gelen seslere uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi" dedi.

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ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Hakan K. isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. isimli genç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, eline aldığı çekiçle genç kadını çocuğunun gözleri önünde darp ederek öldürdü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"ÖZLEM 'KES ARTIK YETER' DİYORDU, BİR ANDA KADININ SESİ KESİLDİ"

Olaya ilişkin konuşan Öznur Türkan, "Sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen seslere uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi. Adamın onu darp ettiği anlar ise ses olarak geliyordu. Zaten kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler" dedi.

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Kaynak: İHA

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cinayet kadın cinayeti İstanbul
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