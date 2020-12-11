HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da vahşet! Yavru sokak köpeğinin ayağı parçalandı

İstanbul'da vahşet! Yavru sokak köpeğinin ayağı parçalandı

11.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da vahşet! Yavru sokak köpeğinin ayağı parçalandı

İstanbul Başakşehir'de yavru sokak köpeği, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağı parçalanarak yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların gelerek kutuya koyduğu yaralı köpek, belediyenin veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Başakşehir 7. bölgede dün saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs, yavru sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle ayağından yaraladı. Ayağının bir kısmı parçalanan köpeğin seslerini duyan vatandaşlar koşarak yanına geldi. Köpeğin ayağından yaralandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Başakşehir Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların kutuya koyduğu köpeği götürerek tedavi altına aldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...
7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

Önce kıyafetlerin attı sonra kendi atladı

Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Çorum'un 5 aylık suyu kaldı! Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Bir kent için tehlike çanları çalmaya başladı

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul dolusu para ele geçirildi

Ankara merkezli operasyon! 3 bavul dolusu para ele geçirildi

İSKİ su kesintisi 11 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.