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İstanbul'da vaka sayıları arttı! Pandemi hastanesinde yoğunluk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen bin 8 yataklı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde son zamanlarda vaka sayılarının artması nedeniyle yoğunluk oluştu. Bu zamana kadar koronavirüsten iyileşen yaklaşık bin 500 vatandaşın taburcu edildiğini söyleyen Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Koronavirüs vakalarında bir artış var ve insanlar korkuyor. Bu yüzden hem korktukları için, hem de yurtdışı seyahatlerinden dönüşte test yaptırmak isteyenler yoğunluk oluşturuyor” dedi.

İstanbul'da vaka sayıları arttı! Pandemi hastanesinde yoğunluk oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, vaka sayılarının arttığı bu günlerde de salgına karşı önemli bir mücadele veriyor. Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan hastanede bugüne kadar çok sayıda hastaya hizmet verildi. 432’si yoğun bakım olmak üzere bin 8 yatak kapasiteli hastanede uluslararası hastaların tedavisi de yapılırken, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, sorumlu olduğu hastanelerle ilgili bilgi verdi.

'HASTANE ÖNLERİNDE KUYRUKLAR UZADI'

Adaş, koronavirüs vakalarında bir artış olduğunu ve vatandaşların korktukları için veya yurtdışı seyahatlerinden dönüşte korona testi yaptırdıklarından dolayı hastane önlerinde kuyrukların uzadığını belirtti. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nden bu zamana kadar koronavirüsten iyileşen yaklaşık bin 500 vatandaşın taburcu edildiğini söyleyen Adaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücretsiz bir şekilde burada işlemlerini yaptırabileceklerini ancak yurtdışına giderken test yaptıranlardan 250 TL ücret alındığını da ifade etti.

'BİN 500 VATANDAŞIMIZ TABURCU EDİLMİŞTİR'

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Burası 31 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Toplam bin 8 yatak kapasiteli, bunun 432 tanesi yoğun bakım, 576 tanesi servis hastası için. Tabi biz arz ve talebe göre bazı düzenlemeler yaparak yataklarda oynamalar yaptık. Bizim şu an 470 kadar servis hastası, 72 kadar da yoğun bakım hastası yatağı var. Tabi bin 8 yataklı bir hastaneyi çevirmek kolay değil. Gerek ekipman, gerekse uzmanlaşmış iş gücü çok önemli burada. Bizim şu an 390 civarı yatan hastamız, 54 tane de yoğun bakımda yatan hastamız var. Şu an koronavirüste bir artış var ve insanlar korkuyor. Bu yüzden hem korktukları için, hem de yurtdışı seyahatlerinden dönüşte test olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Ayrıca bazı yerlerde işverenler de test olmalarını istiyor o yüzden bizde de kuyruk uzadı. Fakat bunların hepsi korona hastası demek değil, kontrol için de geliyorlar. Burada koronavirüsten iyileşen yaklaşık bin 500 vatandaşımız taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hastanede koronavirüs tanı ve tedavisinin ücretsiz şekilde yapıldığını vurgulayan Adaş, yurt dışına gidecek vatandaşların ise 250 TL karşılığında test yaptırabildiklerini kaydetti.

Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bir acil durum hastanesi olarak planlandığını anlatan Adaş, "Bu hastanelere pandemi hastanesi dememek lazım. Bunlara acil durum hastanesi demeliyiz. Depreme de, karşılaşılabilecek her türlü afete de hazırlık için yapıldı. Bin 8 yatak ve 432 yoğun bakım yatağı ciddi bir oran. Eğer hastalık bir artış gösterirse ve burası yetmezse mecburen Bakırköy Sadik Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin de bir kısmının koronavirüs vakaları için açacağız. Düşünün çok fazla sağlık talebi geliyor, ne yapacaksınız. Bazı şeylerinizi ona göre planlayacaksınız. Zaten elimizde a, b ve c planlarımız var. O konuda vatandaş müsterih olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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