İstanbul'da vaka sayıları arttı! Pandemi hastanesinde yoğunluk oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, vaka sayılarının arttığı bu günlerde de salgına karşı önemli bir mücadele veriyor. Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan hastanede bugüne kadar çok sayıda hastaya hizmet verildi. 432’si yoğun bakım olmak üzere bin 8 yatak kapasiteli hastanede uluslararası hastaların tedavisi de yapılırken, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, sorumlu olduğu hastanelerle ilgili bilgi verdi.

'HASTANE ÖNLERİNDE KUYRUKLAR UZADI'

Adaş, koronavirüs vakalarında bir artış olduğunu ve vatandaşların korktukları için veya yurtdışı seyahatlerinden dönüşte korona testi yaptırdıklarından dolayı hastane önlerinde kuyrukların uzadığını belirtti. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nden bu zamana kadar koronavirüsten iyileşen yaklaşık bin 500 vatandaşın taburcu edildiğini söyleyen Adaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücretsiz bir şekilde burada işlemlerini yaptırabileceklerini ancak yurtdışına giderken test yaptıranlardan 250 TL ücret alındığını da ifade etti.