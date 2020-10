İstanbul'da vaka sayıları arttı! Pandemi hastanesinde yoğunluk oluştu

'BİN 500 VATANDAŞIMIZ TABURCU EDİLMİŞTİR'

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Burası 31 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Toplam bin 8 yatak kapasiteli, bunun 432 tanesi yoğun bakım, 576 tanesi servis hastası için. Tabi biz arz ve talebe göre bazı düzenlemeler yaparak yataklarda oynamalar yaptık. Bizim şu an 470 kadar servis hastası, 72 kadar da yoğun bakım hastası yatağı var. Tabi bin 8 yataklı bir hastaneyi çevirmek kolay değil. Gerek ekipman, gerekse uzmanlaşmış iş gücü çok önemli burada. Bizim şu an 390 civarı yatan hastamız, 54 tane de yoğun bakımda yatan hastamız var. Şu an koronavirüste bir artış var ve insanlar korkuyor. Bu yüzden hem korktukları için, hem de yurtdışı seyahatlerinden dönüşte test olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Ayrıca bazı yerlerde işverenler de test olmalarını istiyor o yüzden bizde de kuyruk uzadı. Fakat bunların hepsi korona hastası demek değil, kontrol için de geliyorlar. Burada koronavirüsten iyileşen yaklaşık bin 500 vatandaşımız taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.