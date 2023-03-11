İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? 11 Mart 2023 Cumartesi İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları açıkladı!

İstanbul vapur seferleri Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Lodos nedeniyle İstanbulluların yoğun olarak kullandığı vapur seferleri aksamaya gidince iskelelerde yoğunluk yaşandı. İşte 11 Mart 2023 Cumartesi günü İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, lodos nedeniyle bazı seferlerin yapılmayacağı aktarıldı.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Maltepe-Adalar

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)

Üsküdar-Aşiyan

Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer

Adalar-Beşiktaş

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

