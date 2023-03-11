İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? 11 Mart 2023 Cumartesi İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları açıkladı!

İstanbul vapur seferleri Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Lodos nedeniyle İstanbulluların yoğun olarak kullandığı vapur seferleri aksamaya gidince iskelelerde yoğunluk yaşandı. İşte 11 Mart 2023 Cumartesi günü İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri...
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, lodos nedeniyle bazı seferlerin yapılmayacağı aktarıldı.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yolcularımız,
Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Maltepe-Adalar
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)
Üsküdar-Aşiyan
Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer
Adalar-Beşiktaş
Anlayışınız için teşekkür ederiz."