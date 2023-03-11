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İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? 11 Mart 2023 Cumartesi İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları açıkladı!

11.03.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da vapur seferlerinin iptal olup olmadığı olumsuz hava koşulları nedeniyle merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Birçok kişi arama motorlarında, "İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 11 Mart 2023 Cumartesi günü Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamanın detayları...

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? 11 Mart 2023 Cumartesi İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları açıkladı!

İstanbul vapur seferleri Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Lodos nedeniyle İstanbulluların yoğun olarak kullandığı vapur seferleri aksamaya gidince iskelelerde yoğunluk yaşandı. İşte 11 Mart 2023 Cumartesi günü İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, lodos nedeniyle bazı seferlerin yapılmayacağı aktarıldı.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Maltepe-Adalar
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)
Üsküdar-Aşiyan
Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer
Adalar-Beşiktaş
Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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