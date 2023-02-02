İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? 2 Şubat 2023 Perşembe İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı ile İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada lodos sebebiyle bazı seferlerin yapılamayacağı aktarılarak detaylara yer verildi. Birçok kişi arama motorlarında," İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe günü Şehir Hatları'ndan yapılan son dakika açıklaması...
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sis sebebiyle Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Avcılar-Bostancı seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yolcularımız,
Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Maltepe-Adalar
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Avcılar-Bostancı
Anlayışınız için teşekkür ederiz."