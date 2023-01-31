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İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? 31 Ocak 2023 Salı Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması!

31.01.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı yaşanan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan birçok kişi internette "İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 31 Ocak 2023 Salı günü Şehir Hatları tarafından yapılan son dakika açıklaması...

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? 31 Ocak 2023 Salı Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması!

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada hava muhalefeti (sis) sebebiyle bazı seferlerin yapılamayacağı aktarılarak detaylara yer verildi. Birçok kişi arama motorlarında," İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 31 Ocak 2023 Salı günü Şehir Hatları'ndan yapılan son dakika açıklaması...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sis sebebiyle Beykoz-Sarıyer Anadolukavağı-Üsküdar seferleri yapılamayacak.

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA!

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Beykoz-Sarıyer
Anadolukavağı-Üsküdar
Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.


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