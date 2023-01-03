İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? Şehir Hatları'ndan beklenen açıklama geldi!

Şehit Hatları A.Ş'den bazı vapur seferlerinin yapılamadığı duyuruldu. Dün gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yoğun sis görünüyor. Yoğun sisin deniz seferlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle yolcular zor anlar yaşıyor. Peki İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi, vapur seferleri ne zaman normale dönecek? İşte merak edilen bilgiler...

ŞEHİR HATLARI A.Ş.'DEN AÇIKLAMA!

Yoğun sis nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada yedi seferin iptal edildiği duyuruldu. Deniz trafiğini durma noktasına getiren sis nedeniyle sistem aksamış durumda.

Şehir Hatları'ndan vapur seferlerinin iptaline ilişkin açıklama ise şu şekilde:

' Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Sarıyer-Kadıköy

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Küçüksu-İstinye

Anadolu Kavağı-Üsküdar

Çengelköy-İstinye

Anlayışınız için teşekkür ederiz.'

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

Bugün için İstanbul hava durumu sisli, sıcaklık 16°

4 Ocak 2023 yağmurlu, sıcaklık 13°

5 Ocak 2023 sisli, sıcaklık 11°

6 Ocak 2023 sisli, sıcaklık 14°

7 Ocak 2023 sisli, sıcaklık 13°



