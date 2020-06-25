İstanbul’da vapur ücretleri değişti mi? Hangi vapur hatları indirimli, Adalar dahil mi?

İstanbul’da yaşayanlar için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nden (UKOME) önemli bir açıklama geldi. Son dakika açıklamasıyla vapur geçiş ücretleri değişti. Peki İstanbul’da vapur fiyatları ne kadar oldu? Vapur fiyat indirimleri hangi saatler arasında geçerli? Adalar vapuru da indirime dahil mi? Vapur geçiş indirimi kimler için geçerli? Hangi hatlarda indirimli geçiş olacak? İşte son dakika İstanbul vapur ücretlerindeki değişiklik!

Vapurlar hangi saatlerde indirimli olacak? Vapur fiyatı ne olacak?

OKUME’un bugün yaptığı değişiklikle İstanbul’da yolcular 31 Ağustos 2020 tarihine kadar İBB Şehir Hatları vapurları günün 10:00-16:00 saatleri arasında fiyat değişikliğine gitti. Bu saatler arasında İstanbul’da yeni vapur ücretleri 5 kuruş bilet fiyatından olacak. İBB Şehir Hatları vapurlarının yeni ücreti 31 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

2020 Haziran Vapur indirimi ne zamana kadar sürecek?

İstanbul’da belirli saat aralığında vapurlara yapılan indirim tüm yaz sezonu boyunca devam edecek. Peki vapur indirimi ne zamana kadar sürecek?Ağustos ayının sonunda yani 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile İstanbullular vapur indirimine veda edecek.

İBB vapur indirimlerine hangi hatlar, hangi vapurlar için geçerli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısının ardından yapılan açıklamayla vapurlarda indirim olacağı sevinçle karşılandı. Peki hangi vapurlarda indirim var? Hangi vapur hatları indirimden faydalanacak? İşte detaylar…