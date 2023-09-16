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  4. İstanbul'da vapurda akılalmaz olay! Önünde oturan gencin saçlarını çakmakla yaktı

İstanbul'da vapurda akılalmaz olay! Önünde oturan gencin saçlarını çakmakla yaktı

16.09.2023 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan vapurda akılalmaz bir olay yaşandı. Vapurda ayağa kalkan bir yolcu, ön tarafta oturan bir gencin saçlarını yaktı. Saçını elleriyle söndüren genç, şahsa ise yumruklarla saldırdı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da vapurda akılalmaz olay! Önünde oturan gencin saçlarını çakmakla yaktı

İstanbul'daki olay, gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.

İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.

SAÇLARI ALEV ALDI

Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı. İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. (İHA)

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İstanbul vapur

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