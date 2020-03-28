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İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş Avcılar Sahili'nde spor ve yürüyüş yaparken bazı balıkçılar ise Sarayburnu Sahili’nde balık tuttu.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.

Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar Sahili'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti. Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.

'YASAKTAN HABERİM VAR SPOR YAPIP GİDECEĞİM'

Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı gidiyoruz" diye konuştu.

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEYİP, BALIK TUTTULAR

Hafta sonu geçerli olacak olan ‘balık tutmak yasak’ olacak olan genelgeye aldırış etmeyen bazı balıkçılar sabah erken saatlerde Sarayburnu Sahili’ne geldi. Muhabirin yaptığı bütün uyarılara rağmen balıkçılar olta atmaya devam etti. Yasağa uymayan vatandaşlar kendilerini uyaran muhabiri dikkate almazken, bir balıkçının "Haber mi çekiyorsunuz? Nasıl, güzel çıktım mı?" demesi ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
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