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İstanbul'da villasının bahçesini sürerken buldu: Bize büyü yaptılar diye düşündük

26.09.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te bir vatandaş, 2,5 yıldır yaşadığı villanın bahçesini sürerken gömülü silah ve şarjör bulunca şok yaşadı. Bulunan silah ve şarjör incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından alındı.

İstanbul'da villasının bahçesini sürerken buldu: Bize büyü yaptılar diye düşündük

Olay, Pendik’te bulunan bir villanın bahçesinde meydana geldi. Bahçesini süren Yakup Torun, bahçesini kazdığı esnada poşete sarılarak ağzı bantlanmış şekilde 1 adet silah ve 1 adet şarjör buldu. Torun, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri silahın bulunduğu villa ve bahçesinde arama yaparken, bulunan silah ve şarjör ekipler tarafından alındı. Öte yandan bahçeye gömülü silah ve şarjörün bulunma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİRİLERİ BİZE BÜYÜ YAPIP BURAYA GÖMDÜ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Silahı bulan Yakup Torun, “Kış geldiği için kışlık sebzeler ekmek istedik. Bahçeyi belliyorduk. Ispanak ekmek için bahçeyi bellerken küreğin ucuna sert bir cisim geldi. Önce taş zannettim, sonra çıkarıp baktım. Poşete sarılmış, üzeri bantlanmış bir şey buldum. Yere attım kemik gibi bir ses geldi. Biz birileri bize büyü yapıp buraya gömdü diye düşündük. Falçata ile poşetleri açtım. Silah olduğunu anlayınca jandarmaya haber verdik. Zaten evimizde güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte silahı jandarma aldı. Bizim ifademizde jandarma aldı. Biz sürekli burayı ekip biçiyoruz, böyle bir şey ilk defa çıkıyor. Geçen sene bahçenin verimi artsın diye gübre döktürmüştüm buraya, onunla mı geldi yoksa buraya gömülü müydü bilemiyorum. Jandarma araştırıp bulacak“ dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik
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