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İstanbul'da virüs fırsatçılarına arka arkaya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece’de, yasa dışı olarak maske üreten imalathanelere polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskınlarda 33 bin 400 adet sahte maske ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Küçükçekmece’de iki iş yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün ve dün akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi, Sakarya Sokak ile Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan yasa dışı iki imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde sahte maske üretimi yapıldığını belirleyen polis ve zabıta ekipleri, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Baskın yapılan imalathanede daralı ağırlığı 26 kiloyu aşan 33 bin 400 adet sahte maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde çok sayıda kumaş ele geçirildi. Kayıt dışı faaliyet gösteren her iki iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

(İHA)

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istanbul Küçükçekmece maske

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