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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken, bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü.

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SEFERLER İPTAL

İstanbul'da etkili olan yağış, meteoroloji radarına da yansıdı. Öte yandan İBB'den yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 (Maçka-Taşkışla) -TF2 ( Eyüp-Piyer Loti) teleferik hatlarımız işletmeye kapatılmıştır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul yağmur

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