İstanbul'da yağmur mu yağacak, İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? AFAD'dan uyarı: 24 Ağustos 2022 İstanbul hava durumu!

İstanbul'da 24 Ağustos Çarşamba günü yağışlı hava görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbullullar için önemli uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'da yağmur mu yağacak, İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu...

İSTANBUL'DA NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

İstanbul'da yağmur yağışı saat 13:00'te başlayacak. Sağanak ve dolu yağışının saat 22:00'ye kadar etkili olacağı ifade edildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos Çarşamba günü yağış saat 22:00'de etkisini yitirmeye başlayacak.

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24 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu; Göller Yöresi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğleden sonra Bolu ve Düzce, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 37°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.





