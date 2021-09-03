HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yağmur, sabah da etkili oldu

İstanbul'da yağmur, sabah da etkili oldu

03.09.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabah da yer yer etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul'da yağmur, sabah da etkili oldu

Kentte gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı.

Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmur, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptıSkandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı
PARTNERKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken olduKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu
Datça açıklarında korkutan depremDatça açıklarında korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.