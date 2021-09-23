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İstanbul'da yağmurla birlikte trafik de başladı! Yola çıkacaklar dikkat

23.09.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağış trafiği etkiledi. D-100 karayolunda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle yer yer durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik de başladı! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya devam ediyor. Yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Kadıköy istikametinde oluşan trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi.

YAĞIŞLARLA BİRLİKTE TRAFİKTE ARTIŞ BEKLENİYOR

İlerleyen saatlerde yağışlarında etkili olmasıyla beraber trafik yoğunluğunun daha artması bekleniyor.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

trafik

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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