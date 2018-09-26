İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da sabah saatleri itibariyle başlayan trafik gün boyunca devam etti. İş çıkışı saatinin yaklaşmasıyla beraber meydana gelen ufak çapta kazalar nedeniyle trafik bazı noktalarda adeta durma noktasına geldi. Yandex Trafik'ten edinilen verilere göre, yoğunluk E-5 Edirne yönünde trafik Halıcıoğlu'ndan başlarken, TEM'de ise Edirne istikametine Bağcılar mevkiinde başlayan trafik, Mahmutbey Gişeler'den sonra açılıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu'dan Avrupa geçişlerde bir yoğunluk gözlemlenmezken, Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik Kemerburgaz Kavşağı'ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik Çağlayan'dan başlıyor.
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