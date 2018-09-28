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İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:50 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal’da polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan aracı Pendik’te yakalandı. İçinden polis telsizi, ‘özel harekat’ yazılı çelik yelekler ve polis kamuflajı ile biber gazları ele geçirildi.

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri, dün akşam saatlerinde yolda polis sireni çalan ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. İçinde ‘Polis Özel Harekat’ yazılı çelik yelekler ile silah, telsiz, cop ve biber gazının bulunduğu araç aniden hareket etti.

PENDİK'TE YAKALANDILAR

Alkol aldıkları ileri sürülen 3 zanlı sürücüsü ve beraberindekiler ‘dur’ ihtarına rağmen kaçarken, Mobil Park Timleri kaçan M.B. (29), B.Ç. (45) ve S.M. (33) adlı 3 sahte polisi Pendik’e kadar kovalayarak yakaladı. Bu sırada zanlılar kaçarken araçtaki silah ve telsizi yol kenarına attı.

Kendilerine ‘özel harekat polisi’ süsü veren M.B., B.Ç. ve S.M. adlı 3 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araçta yapılan aramada, 1 adet polis ibareli tabanca kılıfı, 1 adet teleskopik cop, 1 adet kasatura, 1 adet POS cihazı, 1 adet tabanca, elektroşok cihazları, araç içinde polis çakarı ve sireni, polis ibareli el feneri, biber gazları, pasaport, telsiz ve çelik yelek ve 3 sahte pasaport ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Alla allaaaaa yahu belliki çete bunlar suç işlemek için kurulmuş basbaya profesyonel çete nasıl olurda serbest bırakılırlar Adalet mi !!
Bu ülkede tek değişmesi gereken şey türk ceza kanunu..ve bunu yorumlayan hakimler..suç oluşmamış suçun unsurları var beyfendilerden şikayetçi yok beylerin birini kaldırması öldürmesi yaralanması bekleniyor..
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