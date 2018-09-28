İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri, dün akşam saatlerinde yolda polis sireni çalan ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. İçinde ‘Polis Özel Harekat’ yazılı çelik yelekler ile silah, telsiz, cop ve biber gazının bulunduğu araç aniden hareket etti.
PENDİK'TE YAKALANDILAR
Alkol aldıkları ileri sürülen 3 zanlı sürücüsü ve beraberindekiler ‘dur’ ihtarına rağmen kaçarken, Mobil Park Timleri kaçan M.B. (29), B.Ç. (45) ve S.M. (33) adlı 3 sahte polisi Pendik’e kadar kovalayarak yakaladı. Bu sırada zanlılar kaçarken araçtaki silah ve telsizi yol kenarına attı.
Kendilerine ‘özel harekat polisi’ süsü veren M.B., B.Ç. ve S.M. adlı 3 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araçta yapılan aramada, 1 adet polis ibareli tabanca kılıfı, 1 adet teleskopik cop, 1 adet kasatura, 1 adet POS cihazı, 1 adet tabanca, elektroşok cihazları, araç içinde polis çakarı ve sireni, polis ibareli el feneri, biber gazları, pasaport, telsiz ve çelik yelek ve 3 sahte pasaport ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)
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