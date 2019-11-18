HABER

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yakalanan Mevlüt Cüşkün tutuklandı. El-Kaide üyesi, İstanbul Başakşehir’de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ‘Terör Arananlar Listesinde’ turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan terör örgütü El-Kaide üyesi Mevlüt Cükün’ün Suriye’den Türkiye’ye girdiğini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri örgüt üyesini izlemeye almış, 13 Kasım’da Başakşehir’de bir adreste yakalamıştı. Terör örgütü üyeliği suçundan turuncu listede aranan Mevlüt Cüşkün, polisteki sorgusunun ardından 16 Kasım’da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan El Kaide üyesinin, Suriye’de El-Kaide bağlantılı Hurrâseddin (HAD) adlı radikal bir grubun içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülüyordu.

(İHA)

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
Niğde’de 5 düzensiz göçmen yakalandıNiğde’de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl’de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildiBingöl’de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Kaide turuncu kategori Mevlüt Cüşkün

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili son dakika açıklaması

Flaş terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.