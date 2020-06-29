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  4. İstanbul'da yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

İstanbul'da yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

İstanbul Kayışdağı'nda ormanlık bölgede çıkan yangının ardından tahrip olan 1 hektarlık alan havadan görüntülendi.

Yangın dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Polis ekiplerinin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor. Ormanlık alanda meydana gelen tahribat havadan drone ile fotoğraflandı.

Kaynak: DHA

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