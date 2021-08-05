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  4. İstanbul'da yangında can pazarı! Korku içinde kurtarılmayı beklediler

İstanbul'da yangında can pazarı! Korku içinde kurtarılmayı beklediler

05.08.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın giriş katında elektrik panosunun yanmasıyla çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bir annenin dumandan dolayı balkonda çocuğuyla korku içinde kurtarılmayı bekledi.

İstanbul'da yangında can pazarı! Korku içinde kurtarılmayı beklediler

Gençosman Mahallesi Yolcu Sokak'taki 5 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle daireler ve merdiven boşluğu dumanla doldu. Bina sakinleri kendilerini balkonlara attı. Bir kadının çocuğunu kucağına alarak korku içinde balkonda beklediği görüldü.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla mahsur kalanları tahliye edip yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin bebeği koşarak ambulansa götürdüğü anlar kameraya yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek duman tahliyesi yapıldı.

YANGIN3

"ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR OLDU"

Mahalle sakini Ferhat Kara, "Elektrik kaynaklı yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar oldu. Suriyeli uyruklu ailenin çocuğu kalp hastası şu anda onu kurtarıyorlar." dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
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