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  4. İstanbul'da yankesicilik çetesine operasyon! Mağdurla fotoğraf çektirince yakayı ele verdiler

İstanbul'da yankesicilik çetesine operasyon! Mağdurla fotoğraf çektirince yakayı ele verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da liderliğini 72 yaşındaki "Dede" lakaplı A. Ç.'nin yaptığı kadınlar ve çocuklardan oluşan 15 kişilik yankesicilik çetesi polis operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin turistleri hedef aldıkları fotoğraf çektirme bahanesiyle yanlarına yaklaşarak çantalarını çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin 6'sının kimliğinin Beyazıt'ta Sudan uyruklu bir kadının çantasını çaldıktan sonra çektirdikleri hatıra fotoğrafı sayesinde belirlendiği öğrenildi. İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

4 AY SÜREN TAKİP

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler İstanbul’da son 6 ayda meydana gelen yankesicilik ihbarlarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yankesicilik olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, mağdur ifadeleri doğrultusunda 4 ay süren fiziki teknik takip sonucu çete üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin yaptığı tespit sonucu şüphelilerin Bursa Yıldırım ilçesinde yaşadıkları aralıklı olarak İstanbul’a gelerek yankesicilik ve kapkaç yaptıkları öğrenildi. Polis, 17 Ocak Cuma günü İstanbul ve Bursa’da tespit edilen 23 adrese yapılan operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı.

72 YAŞINDA ÇETE LİDERİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan çetenin liderliğini 72 yaşındaki A. Ç.’nin yaptığı ortaya çıktı. Şebeke liderinin hırsızlara İstanbul içinde bazı bölgeler oluşturarak paylaştırdığı, zaman zaman hırsızların bölgelerini değiştirdiği öğrenildi. Yakalanan çete üyelerinin daha önceden onlarca kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilerin alışveriş merkezi ya da duraklarda önceden tespit ettikleri vatandaşların yanlarına yaklaşarak konuşarak oyaladıkları, çocuk şüphelilerin ise çanta ve cep telefonu çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda fotoğraf çektirme bahanesiyle kurbanlarıyla dostluk kurdukları fotoğraf çekerken şebekenin çocuk üyelerinin mağdurların çantalarını çaldıkları öğrenildi.

MAĞDURLA ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAF DELİL OLDU

Şüphelilerin Beyazıt'ta bir yankesicilik olayı sırasında mağdurla çektirdikleri fotoğraf ise delil oldu. 27 Aralık'ta Sudan uyruklu mağdur T.A.'nın yanına yaklaşarak önce fotoğrafını çeken daha sonra birlikte fotoğraf çektiren şüphelilerin bu sırada kadını çantasını çalarak kaçmışlardı. Olayın ardından polise başvuran T.A. kendi telefonuyla çekilen görüntüleri polisle paylaşmıştı.

Görüntüleri inceleyen polis ilk fotoğrafta T.A.'nın çantasının yanında olduğunu kısa bir süre sonra çekilen ikinci fotoğrafta ise çantanın yerinde olmadığını gördü. Bu olaya karışan 5'i kadın 1'i çocuk 6 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma haklarında 30 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılan şüphelerden 11 kişi Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan 4 kişi ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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