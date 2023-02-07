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İstanbul'da yarın hangi çalışanlar idari izinli olacak? 8 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da idari izni Vali Ali Yerlikaya duyurdu!

07.02.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 7 Şubat Salı günü beyaza büründü. Olumsuz hava şartları seyrine devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiren idari izin müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Peki, İstanbul'da yarın hangi çalışanlar idari izinli olacak?

İstanbul'da yarın hangi çalışanlar idari izinli olacak? 8 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da idari izni Vali Ali Yerlikaya duyurdu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul'da yarın (8 Şubat Çarşamba günü) kamu personellerine idari izin verileceğini duyurdu. 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanları da kapsayan idari izinin hangi çalışanları kapsadığı merak konusu oldu. İşte 8 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da idari izinli sayılacak vatandaşlar...

İSTANBUL'DA YARIN HANGİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu İstanbul'da yarın kamu personellerine idari izin kararı çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar (8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır!" dedi.

idari izin kamu personel

Bu paylaşıma göre kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar (sağlık çalışanları hariç) 8 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

İşte Vali Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı;


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İstanbul Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği İdari izin

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