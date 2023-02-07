İstanbul'da yarın hangi çalışanlar idari izinli olacak? 8 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da idari izni Vali Ali Yerlikaya duyurdu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul'da yarın (8 Şubat Çarşamba günü) kamu personellerine idari izin verileceğini duyurdu. 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanları da kapsayan idari izinin hangi çalışanları kapsadığı merak konusu oldu. İşte 8 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da idari izinli sayılacak vatandaşlar...

İSTANBUL'DA YARIN HANGİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu İstanbul'da yarın kamu personellerine idari izin kararı çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar (8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır!" dedi.

Bu paylaşıma göre kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar (sağlık çalışanları hariç) 8 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

İşte Vali Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Kıymetli Hemşehrilerim

Meteorolojik verilere göre #İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan



✅Engelli, malûl ve hamile personel,

✅10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar

8 Şubat Çarşamba (yarın) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır! pic.twitter.com/XGUmpOt3bm February 7, 2023



