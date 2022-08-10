İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağışlar kaç gün sürecek? 11 Ağustos 2022 İstanbul'da hava durumu!

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük ülke geneli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Öte yandan vatandaşlar sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Peki yarın İstanbul'da hava durumu nasıl? Yağışlar kaç gün sürecek? 11 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu ve yapılan açıklamaların detayları haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da cumartesi gününe dek yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için turuncu uyarıda bulundu. Meteoroloji yaptığı açıklamada gök gürültülü sağanak yağışların, çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğini belirtti.
Meteorolojinin açıklamasının ardından bir açıklama da AFAD'dan geldi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Meteoroloji, bu illerimizi (İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya) yarın için TURUNCU kodla uyarıyor! Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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