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İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağışlar kaç gün sürecek? 11 Ağustos 2022 İstanbul'da hava durumu!

10.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış açıklaması sonrası birçok vatandaş internette, hava durumu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yarın için yağış uyarısında bulundu. Peki yarın İstanbul'da hava durumu nasıl? Yağışlar kaç gün sürecek? İşte 11 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu...

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağışlar kaç gün sürecek? 11 Ağustos 2022 İstanbul'da hava durumu!

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük ülke geneli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Öte yandan vatandaşlar sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Peki yarın İstanbul'da hava durumu nasıl? Yağışlar kaç gün sürecek? 11 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu ve yapılan açıklamaların detayları haberimizde...

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da cumartesi gününe dek yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için turuncu uyarıda bulundu. Meteoroloji yaptığı açıklamada gök gürültülü sağanak yağışların, çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğini belirtti.

Meteorolojinin açıklamasının ardından bir açıklama da AFAD'dan geldi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji, bu illerimizi (İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya) yarın için TURUNCU kodla uyarıyor! Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım."

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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