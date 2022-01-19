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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 19-20 Ocak 2022 İstanbul’da okullar var mı?

19.01.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veliler ve öğrenciler tarafından İstanbul’da yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Kar yağışının başlaması sebebiyle Valilik'ten açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki İstanbul’da okullar tatil mi? 19-20 Ocak İstanbul’da yarın okullar var mı? İşte merak edilenler...

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 19-20 Ocak 2022 İstanbul’da okullar var mı?

Meteorolojinin yaptığı kar uyarıları sonrası ilk kar önceki gün İstanbul'a düştü. Sabah saatlerinde güne karla uyanan İstanbullular ilkokul, ortaokul ve lisede öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki İstanbul’da okullar tatil mi?

19-20 OCAK İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul yeni güne kar yağışı ile uyandı. Meteorolojinin duyurmuş olduğu son rapora göre bugün il genelinde kar yağışı beklenmekte. Öğleden sonra ise kar yağışının İstanbul'un Anadolu Yakası’nda etkili olacağı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde pek çok ilden peş peşe tatil haberi gelmişti. İllerin valilikleri tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken, İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri de araştırılıyor.

Birçok öğrenci okulların tatil olup olmadığını araştırıyor ancak henüz valilikten İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama gelmedi. Yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

İstanbul ve Ankara için 19 Ocak 2022 gününe ait hava tahminleri ise şöyle:

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İstanbul
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