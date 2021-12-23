İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 23 Aralık'ta İstanbul'da okul var mı?

Yurt genelinde pek çok ilde birkaç gündür etkisini gösteren kar yağışı, bugün İstanbul'da da görüldü. Kar yağışı sebebiyle okullar Kastamonu, Rize, Zonguldak, Giresun ve pek çok ilde tatil edildi. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre önceki gün yoğun kar yağışı sebebiyle Tunceli, Aksaray, Bingöl, Adana, Karaman, Denizli ve Muğla'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verilmişti. İstanbullular ise bazı ilçelerde başlayan yağışlar sonrası "23 Aralık Perşembe günü İstanbul'da okullara kar tatili olacak mı?" sorusunu merak ediyor.

23 Aralık Perşembe gününde İstanbul için okulların tatil olup olmayacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tatil duyurusu geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

ZONGULDAK, SİNOP VE GİRESUN'DA OKUL TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliğinden yapılmış olan açıklamada il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık tarihinde 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca Sinop için de valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının sürdüğü ve yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık 2021 Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği ifade edildi. Ayrıca il genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı ifade edildi ve vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Yine Giresun'da ise Espiye ve Keşap ilçelerinde kar sebebiyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime ara verilecek.



