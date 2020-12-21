İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahıslara yönelik son 1 ayda 6 operasyon başlattı.

Polisi seri operasyonlara götüren ilk olay, sahte “görev kartı” bulunan bir aracı şüphe üzerine takip etmesi ile başladı. Takip edilen ve üzerinde “İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü” adına düzenlenmiş sahte hizmet kartı bulunan otomobil, polisi yasa dışı silah imalathanesine götürdü. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyonun düğmesine basan emniyet güçleri, Bayrampaşa’da faaliyet gösteren silah atölyesine baskın düzenledi. Ardından Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Eyüpsultan, Avcılar ve Silivri’de toplam 6 operasyona imza atan Organize Polisi, kimlikleri tespit edilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 3 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ile bu silahlara ait 750 mermi, 16’sı kuru sıkı olmak üzere ruhsatsız 46 tabanca, bu tabancalara ait 354 fişek 1 G3 mermisi, tabanca yapımında kullanılan bir torna makinesi, silah yapımında kullanılan tabanca parçaları ile birlikte iki illegal silah atölyesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Burada sorguya alınan zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin sonunda daha sonra ayrı ayrı adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 16 şüphelinin 8’i hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanırken, diğer 8 zanlı ise “Silah İmalatı ve Ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

