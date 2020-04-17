HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yasağa saatler kala vatandaşlar alışverişe akın etti

İstanbul'da yasağa saatler kala vatandaşlar alışverişe akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala Kasımpaşa’da vatandaşlar market, fırın ve kasaplara akın etti. Polis, kuyruğun oluştuğu iş yerlerinin önlerindeki vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, market, fırın ve kasaplara akın etti. Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı’na alışverişe gelen vatandaşlar yasağa saatler kala market, fırın ve kasapların önünde kuyruk oluşturdu. Meydanda tedbirlerini sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı. İş yeri sahiplerini de içeriye az sayıda müşteri almaları konusunda uyaran polis, müşterilerim ürün seçmelerine izin vermemelerini söyledi.

Polis ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandıKoronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
1/
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Kasımpaşa

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak? Açıklama geldi

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak? Açıklama geldi

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valisi'nden koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

İBB'den sokağa çıkma yasağı önlemleri! 17 bin personel görev yapacak

İşte sokağa çıkma yasağı önlemleri

Orhan Koloğlu kimdir? Yaşamını yitiren Orhan Koloğlu’nun ölüm nedeni nedir?

Orhan Koloğlu kimdir?

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Mekanik solunum cihazı üretildi

Mekanik solunum cihazı üretildi

Sağlık çalışanlarını duygulandıran not!

Sağlık çalışanlarını duygulandıran not!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.