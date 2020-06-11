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  4. İstanbul'da yasak aşk cinayeti! Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı

İstanbul'da yasak aşk cinayeti! Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir parkta Mustafa E. isimli şahıs eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vurdu. Sırtına 4 kurşun isabet eden şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 14.30 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk sahibi Mustafa E., boşanma aşamasındaki eşi S.E. ile sevgilisi Tolga Varlıoğlu(31) bir araya geldi. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan taraflar arasındaki konuşma kısa sürede tartışmaya döndü. Tartışma sırasında Tolga Varlıoğlu, Mustafa E.’den eşiyle boşanmasını kendisinin S.E. ile evleneceğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa E. ise yanında getirdiği silah ile 4 el ateş ederek Varlıoğlu’nu vurdu.

POLİS KATİL ZANLISININ PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 31 yaşındaki Varlıoğlu hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlısı Mustafa E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Varlıoğlu’nun olay yerine gelen akrabaları sinir krizi geçirirken polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA-DHA

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