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İstanbul'da yasal olarak ikamet eden yabancı sayısı kaç? Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı duyurdu

27.07.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının İstanbul'da yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı. Göç idaresi ayrıca sınır dışı edilen yabancı sayısını da duyurdu.

İstanbul'da yasal olarak ikamet eden yabancı sayısı kaç? Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı duyurdu

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Hâli hazırda ilimizde; 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. İlimizde yasal kalış hakkına sahip yabancılar, ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebilmektedir. Yasal kalış hakkı bulunmayan kaçak göçmenlerin ise herhangi bir kamu hizmetinden faydalanması mümkün değildir.
Kaçak göçmenler, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmakta ve Müdürlüğümüzce sınır dışı işlemi uygulanmaktadır" denildi.

"ÜLKELERİNE SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmış ve 19 bin 32'si doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Hakkında işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Bununla birlikte, il genelinde yabancılara ait 7 bin 975 işletme tabelasının mevzuatımıza uygunluğu denetlenmiş, 5 bin 768 iş yeri tabelası standartlara uygun hale getirilmiş, 2 bin 207 iş yeri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir. " (DHA)

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İstanbul
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