HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yaşandı! Okulun bahçesinde silahla havaya ateş açtı

İstanbul'da yaşandı! Okulun bahçesinde silahla havaya ateş açtı

25.04.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de bir okulun bahçesinde emniyet birimlerine hakaret ederek yanlarında bulundurdukları silahla havaya ateş eden M.K. ve silahı temin eden B.C.B. yakalandı. İki şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Mahkemeye çıkarılan kişiler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da yaşandı! Okulun bahçesinde silahla havaya ateş açtı

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 23 Nisan'da okul bahçesinde emniyet birimlerine hakaret edilerek, tabanca ile meskun mahalde ateş edilmesi ve olaya ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

Videonun incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan şüphelinin 18 yaşından küçük M.K. isimli kişi olduğu tespit edildi. Aynı gün 23.50 sıralarında M.K. ikametinde yakalandı. M.K.'nın görüntüde kullandığı tabancayı 18 yaşından küçük B.C.B. isimli kişiden temin ettiği belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI

B.C.B. de suç unsuru kurusıkı tabanca ve 2 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. "Halkı Kanunlara Uymamaya Alenen Tahrik Etme" ve "Meskun Mahalde Ateş Etmek" suçlarından dün adliyeye sevk edilen M.K. ile B.C.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

bahcelievlerde-okul-bahcesinde-havaya-ates-eden-supheli-yakalandi-_5440_dhaphoto1

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce kameraya sonra polise yakalandılarÖnce kameraya sonra polise yakalandılar
Ellerini bağlayıp silahla vurmuşlar! İşte vahşetin ardındaki sırEllerini bağlayıp silahla vurmuşlar! İşte vahşetin ardındaki sır
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler

En Çok Okunan Haberler

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Thodex'in sahibi yakın koruma tutmuş

Thodex'in sahibi yakın koruma tutmuş

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Yine ağladı! İbrahim Tatlıses'in yakarışı...

Yine ağladı! İbrahim Tatlıses'in yakarışı...

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.